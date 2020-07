Rutte enfría la posibilidad de un pronto acuerdo sobre el fondo europeo: "No tenemos prisa"

El primer ministro holandés, Mark Rutte, subrayó que no es necesaria "esta prisa loca" por cerrar en la próxima cumbre europea los detalles del fondo de reconstrucción para los países afectados por la pandemia del coronavirus y alertó de que "cualquier ayuda del norte significa reformas en el sur, no hay otra opción".Países Bajos, junto a Austria, Suecia y Dinamarca, forman el bloque conocido como "los cuatro frugales"."Cualquier ayuda del Norte significa hacer reformas en el Sur. No hay otra opción", añadió el holandés,