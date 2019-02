Ruth Mélida, La falsa desahuciada de Podemos

Ruth Mélida compareció ante el Congreso junto a Rafa Mayoral, diputado de Podemos y dio a conocer su caso. Su versión es que residía en una VPO que iba a ser desahuciada por un "fondo buitre", relato que Podemos apoyó rápidamente.Sin embargo, Ruth no figura como arrendataria porque no podía beneficiarse de él, usó el nombre de una amiga para beneficiarse de la VPO por incumplir los requisitos, ya que tiene un piso en propiedad. Además tiene ocupadas 4 plazas de garaje que no le pertenecen, con 2 coches suyos y otro de su marido y un familiar.