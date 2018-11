Las rutas aéreas más transitadas del mundo  

Para representar gráficamente las rutas más transitadas del mundo no hace falta un mapamundi: todas están en el área de Asia-Pacífico, allí donde se concentra la mitad de la población mundial, como vimos en este otro mapa. De hecho, podríamos añadir otras ocho rutas aéras a la lista sin ampliar el mapa, ya que la primera línea aérea no asiático-oceánica no aparece hasta el número 19: México DF – Cancún, con sus 4,6 millones de pasajeros al año.