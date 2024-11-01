edición general
Rusia responderá de manera simétrica a ensayos nucleares de EE.UU

Rusia responderá de manera simétrica a ensayos nucleares de EE.UU

Trump instruyó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a iniciar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares, argumentando que la medida se justifica "debido a los programas de pruebas de otros países". La orden del mandatario estadounidense viene después de que Rusia anunciara una serie de pruebas de sus armas innovadoras de propulsión nuclear, como Burevéstnik y Poseidón. Las pruebas del novedoso misil ruso no son ensayos de armas nucleares, declaró el portavoz presidencial ruso; si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia.

7 comentarios
#1 tromperri
Por favor un premio Nobel de la paz compartido para estos dos tarados de Trump y Putin.
1 K 29
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 Trump Putin y Netanyahu.

Sería hermoso
0 K 20
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Donde había un tonto, viene otro pidiendo sitio.

Y esperemos que no se cele el gabacho. :roll:
0 K 18
Gry #5 Gry
Como diga lo mismo Iran se monta un pandemonio. xD
0 K 16
alehopio #7 alehopio
"El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump supone una nueva escalada de la tensión internacional por parte de Estados Unidos", advirtió la política alemana, Sevim Dagdelen.
0 K 11
Andreham #6 Andreham
Seguid destruyendo el planeta para mediros las pollas, grandisimos hijos de puta.
0 K 8

