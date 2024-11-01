Rusia responderá de manera simétrica a ensayos nucleares de EE.UU

Trump instruyó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a iniciar "de inmediato" las pruebas de armas nucleares, argumentando que la medida se justifica "debido a los programas de pruebas de otros países". La orden del mandatario estadounidense viene después de que Rusia anunciara una serie de pruebas de sus armas innovadoras de propulsión nuclear, como Burevéstnik y Poseidón. Las pruebas del novedoso misil ruso no son ensayos de armas nucleares, declaró el portavoz presidencial ruso; si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia.