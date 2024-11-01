edición general
3 meneos
7 clics
Rusia recluta a 1.000 kenianos y la INTERPOL arresta a 650 ciberdelincuentes en toda África [ENG]

Rusia recluta a 1.000 kenianos y la INTERPOL arresta a 650 ciberdelincuentes en toda África [ENG]

El Servicio Nacional de Inteligencia de Kenia informó al parlamento que 1.000 kenianos han sido reclutados para luchar por Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania, una cifra muy superior a la estimación previa del gobierno de 200. El informe indica que 89 kenianos se encuentran actualmente en el frente, 35 en campamentos militares en Rusia, 39 heridos, 28 desaparecidos y al menos uno fallecido. Detalla lo que los legisladores calificaron de una red "profundamente inquietante" de funcionarios corruptos que presuntamente trabajan con...

| etiquetas: áfrica , rusia , ucrania , guerra
3 0 0 K 49 politica
2 comentarios
3 0 0 K 49 politica
javibaz #1 javibaz *
Todos los días, OkayAfrica comparte un resumen de las noticias que seguimos pero que no hemos publicado como artículos completos. Estas breves actualizaciones cubren lo que está sucediendo en el continente — en la cultura, la política y más allá.
¿Mandas un resumen del día? #0
0 K 12
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Hay una tecnología revolucionaria y absolutamente disruptiva que se llama scroll y que quizás pueda ayudarte.
0 K 20

menéame