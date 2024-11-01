Rusia recluta a 1.000 kenianos y la INTERPOL arresta a 650 ciberdelincuentes en toda África [ENG]

El Servicio Nacional de Inteligencia de Kenia informó al parlamento que 1.000 kenianos han sido reclutados para luchar por Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania, una cifra muy superior a la estimación previa del gobierno de 200. El informe indica que 89 kenianos se encuentran actualmente en el frente, 35 en campamentos militares en Rusia, 39 heridos, 28 desaparecidos y al menos uno fallecido. Detalla lo que los legisladores calificaron de una red "profundamente inquietante" de funcionarios corruptos que presuntamente trabajan con...