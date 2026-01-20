Rusia niega que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca, sino una «conquista colonial»

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó hoy que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca, problema que consideró un vestigio de la época colonial. «En principio, Groenlandia no es parte original de Dinamarca, ¿cierto?. No era ni parte original de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial», dijo en su tradicional rueda de prensa de principios de año.