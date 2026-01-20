edición general
Rusia niega que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca, sino una «conquista colonial»

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó hoy que Groenlandia sea «parte original» de Dinamarca, problema que consideró un vestigio de la época colonial. «En principio, Groenlandia no es parte original de Dinamarca, ¿cierto?. No era ni parte original de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial», dijo en su tradicional rueda de prensa de principios de año.

ehizabai
Y tiene razón Lavrov.

Ahora, ya que está denunciando colonialismos, que plantee la descolonización de SIberia.
2
Sr.No
#2 o de la misma Rusia, por que si nos ponemos nacionalistas gilipollas deberían ser poco más que el Kyiv del Rus, o probablemente ni eso.
0
suppiluliuma
#2 Tiene gracia que, mientras Rusia esta invadiendo Ucrania, el ejemplo que se te ocurre de descolonización rusa sea Siberia. xD
0
ehizabai
#7 Oh, el puto pelma inquisidor.

Ala suéltame la monserga de Utkin y demás nazis rusos.
0
#4 euacca
¿Original qué es? La mayor parte de España es conquistada a los musulmanes. Antes de los Mahoma España no era España. Por poner un ejemplo. Y Estados Unidos y Canadá son tierra que se les robó a los indios. Tampoco es "parte original", ¿No?
0
Meneacer
¿Cómo se dice hacer la pinza en ruso?
0
ewok
#1 Se dice algo así como Сфера влияния
0

