Por qué Rusia incita al odio contra Ursula von der Leyen

El incidente ocurrido con una presunta interferencia de la señal GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea ha provocado burlas en Rusia. ¿Por qué Von der Leyen es allí objeto de campañas de desprestigio?
No necesita a Rusia.
Tenéis unos estándares éticos un tanto... extraños.
Hasta la fecha, las meteduras de pata y el vasallaje de Úrsula me toca más de cerca que las acciones de Putin, las del presidente norcoreano o las del rey de Marruecos, así que si me apetece dedicarle unos horribles versos lo haré.
No sé si te ha quedado meridianamente claro.
Anda hombre...
Nunca dejará de sorprenderme lo fácil que Rusia inculca TODA su propaganda en muchos meneantes
Igual que sea una traidora, una mentirosa, una Von Der... Tiene algo que ver.
Pero no, Rusia incita al odio contra Von Der Liar, contra Caga Kallas y contra Mark "Daddy" Rutte
Es justo al revés, eres tú quien sube burda propaganda para encubrir a este atajo de traidores que va a desplumar Europa
Menudo ñordo de artículo para NAFOs sin media neurona.
Úrsula ha jodido al fascista y criminal de Putin con el fomento de toda la ayuda y el apoyo proporcionados a Ucrania por la UE
Y ese imbécil de Putler no puede enfocar a todos los ciudadanos, sino que como es un dictador, enfoca su odio y propaganda a políticos concretos como ella o Borrell, por ejemplo
No se da cuenta que con sus bulos, exageraciones (recordemos la campaña del hamster), amenazas, sus amigos nazis de Wagner, actos puramente fascistas, y unos cuantos lamebotas… » ver todo el comentario
¡Aggggg, una tía que ha estudiao esas cosas raras que tienen las mujeres! ¡Qué ascoooooooooooo!
Es imposible ser más caricaturescamente malvado que Rusia. Si alguien escribiera una novela simplemente con las cosas que hace y… » ver todo el comentario
¿Por qué? Preguntas.
Porque es una inútil heredera corrupta que representa todo lo que está mal en Europa.
El tema de la interferencia del GPS ya está desmentido, pero aun que sea burdo....vamos con ello
Misión cumplida.
Las perlas de Elenita nunca te defraudarán. ¡Qué portento!