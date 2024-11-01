edición general
Por qué Rusia incita al odio contra Ursula von der Leyen

El incidente ocurrido con una presunta interferencia de la señal GPS del avión de la presidenta de la Comisión Europea ha provocado burlas en Rusia. ¿Por qué Von der Leyen es allí objeto de campañas de desprestigio?

Aguarrás #3 Aguarrás
Ya se basta ella sola siendo una puta traidora.
No necesita a Rusia.¬¬
suppiluliuma #12 suppiluliuma
#1 #3 #5 #6 #7 #8 Ya chicos, pero vuestras explicaciones serían un poco más creíbles si destinarais a Vladimir Putin, un dictador culpable, literalmente, de cientos de miles de muertes, una centésima parte de las invectivas que dedicáis a von der Leyen.

Tenéis unos estándares éticos un tanto... extraños.
#14 Leon_Bocanegra
#12 no se por qué me mencionas. La verdad. Jamás he sentido el más mínimo interés en rusia, en Putin y en la madre que lo parió. Si buscas en mi historial no creo que encuentres más de un par de comentarios sobre rusia o putin y ninguno sobre la guerra con ucrania. No se lo que está pasando ahí ni me ha interesado nunca.
alfre2 #15 alfre2
#12 no sé qué pasará con el resto. Por mi parte seguiré haciendo y diciendo lo que me parezca, te lo tomes como te lo tomes. Faltaría más.

Hasta la fecha, las meteduras de pata y el vasallaje de Úrsula me toca más de cerca que las acciones de Putin, las del presidente norcoreano o las del rey de Marruecos, así que si me apetece dedicarle unos horribles versos lo haré.

No sé si te ha quedado meridianamente claro.
Feindesland #17 Feindesland *
#12 Pásanos un ranking de a quien hay que maldecir más y por qué orden, que va a ser divertido.

xD xD xD
Feindesland #5 Feindesland
¿Rusia? ¿En serio?

Anda hombre...
luiggi #2 luiggi
Allí y aquí (en meneame)!!!

Nunca dejará de sorprenderme lo fácil que Rusia inculca TODA su propaganda en muchos meneantes
#7 Dav3n *
#2 xD xD xD xD xD

Igual que sea una traidora, una mentirosa, una Von Der... Tiene algo que ver.

Pero no, Rusia incita al odio contra Von Der Liar, contra Caga Kallas y contra Mark "Daddy" Rutte xD

Es justo al revés, eres tú quien sube burda propaganda para encubrir a este atajo de traidores que va a desplumar Europa xD

Menudo ñordo de artículo para NAFOs sin media neurona.
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
#2 Muy fácil
Úrsula ha jodido al fascista y criminal de Putin con el fomento de toda la ayuda y el apoyo proporcionados a Ucrania por la UE
Y ese imbécil de Putler no puede enfocar a todos los ciudadanos, sino que como es un dictador, enfoca su odio y propaganda a políticos concretos como ella o Borrell, por ejemplo
No se da cuenta que con sus bulos, exageraciones (recordemos la campaña del hamster), amenazas, sus amigos nazis de Wagner, actos puramente fascistas, y unos cuantos lamebotas…   » ver todo el comentario
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
En diciembre de 2022, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, escribió en Telegram: "Dada la situación actual de la Unión Europea, ha quedado claro por qué se nombró a una ginecóloga como presidenta de la Comisión Europea".

¡Aggggg, una tía que ha estudiao esas cosas raras que tienen las mujeres! ¡Qué ascoooooooooooo! xD

Es imposible ser más caricaturescamente malvado que Rusia. Si alguien escribiera una novela simplemente con las cosas que hace y…   » ver todo el comentario
#1 Leon_Bocanegra
Porque es una tipa odiosa!
luiggi #4 luiggi
#1 porqué? Y lo digo por curiosidad real. A mí me parece muy blanda. Pero con alguien más duro, como Borrell, también caló la propaganda rusa como objeto de odio
#6 Leon_Bocanegra
#4 por poner una diana en mi culo para que Trump me meta su flácido pene.
ehizabai #11 ehizabai *
#4 Porque es una señora que pertenece a la aristocracia (clase a la que hay que aborrecer por imperativo moral), salió del gobierno alemán por un escándalo de corrupción, llegó a donde está sin que nadie sepa por qué, ni con qué méritos, hizo contratos más que sospechosos aprovechando la pandemia, se ha metido en charcos que no le toca meterse enfadando incluso a estados miemrbos por su intervencionismo y su boca demasiado grande. La última hace tres días, que el ministro alemán de defensa (supongo que también alimentado por propaganda rusa) le pidió que se callara ya de una puta vez sobre Ucrania.

¿Por qué? Preguntas.

Porque es una inútil heredera corrupta que representa todo lo que está mal en Europa.
NATOstrófico #16 NATOstrófico
Estás son las basuras propagandísticas que lee #0, el amigo de la guerra proxy :-D
El tema de la interferencia del GPS ya está desmentido, pero aun que sea burdo....vamos con ello
ur_quan_master #18 ur_quan_master
#16 desmentido pero emitido. Para un montón de gente lo de las interferencias es real y no oirán nunca el desmentido.

Misión cumplida.
alfre2 #8 alfre2
Años de ventaja
Spirito #13 Spirito
#_10 xD xD xD

Las perlas de Elenita nunca te defraudarán. ¡Qué portento! xD
