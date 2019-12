Rusia dejará de usar Wikipedia para implantar su propia enciclopedia online

Parece ser que a Vladimir Putin no le gusta la Wikipedia. El presidente ruso no ve con buenos ojos a la enciclopedia online más usada del mundo; considera que es "poco fiable" y que no presenta la información de forma correcta. Recordemos que la Wikipedia se conforma de artículos hechos por internautas, por lo que puede no ser la fuente de información más confiable (al menos sin contrastar antes lo que se lee).