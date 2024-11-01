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Rusia declara extremista y terrorista al grupo Pussy Riot
Rusia incluyó en su lista de organizaciones terroristas y extremistas al grupo punk feminista Pussy Riot, informaron medios locales.
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:
pussy riot
,
rusia
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actualidad
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actualidad
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#1
capitan__nemo
Rusia a pussy riot y eeuu a antifa y la izquierda.
www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-clasifica-antifascismo-como-amenaza-
Cada vez convergen mas.
7
K
102
#3
Spirito
*
#1
Putin jamás fue de izquierdas, ni por asomo.
Salvando las distancias Putin equivale más bien al PP de aquí pero bastante más inteligente en estrategia geopolica que los inútiles corruptísimos estos del Clan Pepperoni.
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K
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#6
MIrahigos
#3
¿Al PP?. Vamos, no me jodas, el PP a su lado son comunistas.
4
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#7
Spirito
#6
¡Gensanta! ¿Ya estamos soltando pulmonías con el chupito de viernes tarde?
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#23
yabumethod
*
#7
El PP no ha criminalizado al colectivo lbgt mediante leyes ni manda a la policia a cerrar garitos se esa tematica... Que a lo mejor si pudieran lo harian pero vamos, de momento no es que lo hagan.
0
K
10
#10
capitan__nemo
*
#3
jamas dije nada de Putin y izquierda.
Rusia unida, el partido de putin y maga son derecha y/o extrema derecha.
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#12
Spirito
#10
Se lo decía a Mirahigos en
#3
... que parece que está soñando con higos en lo alto de un gindo.
0
K
9
#13
Cuñado
#3
Putin es un fascista de la escuela iliberal. Como Trump, Orbán, Erdogan, Milei...
Son como los monarcas decimonónicos. Tienen que mostrarse enfrentados ante su público, pero en en fondo son todos camaradas y saben que su verdadero enemigo es el pueblo al que someten.
1
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#22
themarquesito
#1
Es bien conocido que Trump admira a Putin
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K
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#24
antesdarle
#1
“entre ocho y trece años de cárcel” de condena por criticar al ejército, te cagas.
0
K
9
#4
MIrahigos
Rusia, ese faro de libertades liderado por el gran Putin, último reducto de libertad de esta Europa fascista, dictatorial y decadente con NAFOS a sueldo en meneame para veder sus supuestas beleidades.
Ánimo, camarada Pavel, llegará el momento en que podras regresar a tu país y se te recibirá como el heroe que eres.
2
K
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#15
Cuñado
#4
Los NAFOs y los Putinejos sois como los hinchas de fútbol: os creéis antagonistas, pero desde fuera sólo se os diferencia por los colores.
0
K
10
#19
rusito
#4
Yo jamás he dicho que Rusia sea un faro de libertades. Simplemente, he dicho que existen las mismas libertades en Rusia (país que está en guerra ahora mismo) que en otros países de Occidente. GOTO
#18
1
K
28
#14
suppiluliuma
11 comentarios hasta ahora y sólo 2 "y tú más".
Los Zazis de MNM ya no son lo que eran.
1
K
29
#16
Spirito
#14
Es salir algo de Putin y lo hueles a kilómetros. Es que no fallas. Creo que para ti Putin es una especie de dios platónico irresistible. !Y lo sabes!
0
K
9
#20
suppiluliuma
#16
A ver, chespi, ya sé que la alfabetización no debe ser muy habitual en los círculos por los que te mueves, pero cualquier persona capaz de leer puede saber que es lo que se manda a la cola de pendientes.
0
K
10
#5
jm22381
*
Extreme Pussy Riot World Tour!
Si a Stalin le dicen que la Federación rusa tendría miedo de un grupo poprock en 2026 diría: ¿Cuándo nos volvimos unos pussys?!
1
K
27
#9
Cuñado
Hemos llegado al punto en el que que uno de estos emperadorcillos te declare terrorista te da más prestigio que el Nobel de la Paz.
1
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#11
eltxoa
han aprendido de UK
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12
#18
rusito
#11
El gobierno ruso comete un error al tomar acciones similares a los gobiernos occidentales. Pussy Riot es una agrupación de personas que hacen troleadas y perfomances inofensivas. Sus activistas no se merecen estar ni un día en la cárcel y menos ser declaradas como terroristas. Pero es que aquí, en Occidente, tampoco andamos a la zaga. Por ejemplo, En Estados Unidos "Antifa" fue declarado organización terrorista, en el Reino Unido "Palestine Action" mas de lo mismo. Y en España tenemos un rapero condenado por varios delitos de opinión, entre ellos el delito de apología del terrorismo relacionado con bandas armadas que están inactivas desde hace muchos años o décadas.
1
K
28
#8
vviccio
Hacer el bien siempre es extremista y terrorista para cualquier dictador, político corrupto o genocida.
0
K
11
#21
diosmioporque
El partido de Putin:
es.wikipedia.org/wiki/Rusia_Unida
Ideológicamente andan entre PP Y VOX. Los hay más extremistas. También está el PCUS (segunda fuerza).
Nacionalistas, conservadores, pero con cintura para crear un estado curioso donde el poder de la banca está muy disminuido, entre otras peculiaridades.
Normalmente, no votaría Putín ni con una pistola en la cabeza pero soy de la opinión de que en 2022 o incluso 2014, hubiera dado igual que el gobierno de Rusia hubiera estado en…
» ver todo el comentario
0
K
10
#2
Spirito
Mal, mi muy querido y más estimado Putin. Mal.
Un punto que te quito. Ea.
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K
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#17
Format_C
Tambien a cheburaska le toco, lo declararon síntoma de depravación soviesovietico en Rusia
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K
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24
comentarios)
menéame
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www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-clasifica-antifascismo-como-amenaza-
Cada vez convergen mas.
Salvando las distancias Putin equivale más bien al PP de aquí pero bastante más inteligente en estrategia geopolica que los inútiles corruptísimos estos del Clan Pepperoni.
Rusia unida, el partido de putin y maga son derecha y/o extrema derecha.
Son como los monarcas decimonónicos. Tienen que mostrarse enfrentados ante su público, pero en en fondo son todos camaradas y saben que su verdadero enemigo es el pueblo al que someten.
Ánimo, camarada Pavel, llegará el momento en que podras regresar a tu país y se te recibirá como el heroe que eres.
Los Zazis de MNM ya no son lo que eran.
Si a Stalin le dicen que la Federación rusa tendría miedo de un grupo poprock en 2026 diría: ¿Cuándo nos volvimos unos pussys?!
es.wikipedia.org/wiki/Rusia_Unida
Ideológicamente andan entre PP Y VOX. Los hay más extremistas. También está el PCUS (segunda fuerza).
Nacionalistas, conservadores, pero con cintura para crear un estado curioso donde el poder de la banca está muy disminuido, entre otras peculiaridades.
Normalmente, no votaría Putín ni con una pistola en la cabeza pero soy de la opinión de que en 2022 o incluso 2014, hubiera dado igual que el gobierno de Rusia hubiera estado en… » ver todo el comentario
Un punto que te quito. Ea.