Rusia comienza a clasificar sus provincias según la producción y la formación en materia de drones

Bajo la apariencia de una competición económica entre sus propias provincias, el Kremlin ha puesto en marcha un ambicioso plan para reconvertir su industria civil de drones en una maquinaria de guerra. La iniciativa, que se presenta como una forma de incentivar un nuevo sector tecnológico y mejorar la percepción ciudadana de estos aparatos, es en realidad una estrategia de doble filo. El objetivo final no es otro que fortalecer su capacidad militar para asegurar un suministro constante de vehículos aéreos no tripulados para sus Fuerzas Armadas.

