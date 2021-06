Rumiko Takahashi explica por qué sus personajes no son capaces de decir "te quiero" [EN]

"Mi sensación es que en el momento en el que los protagonistas de un manga dicen "te quiero", es como si su historia hubiera llegado a su fin. Debido a eso, es importante que no expresen eso con palabras. Si no lo dicen puede fallar al hacer una conexión emocional o caer en malentendidos. Pueden preguntarse "Esta persona está justo enfrente de mí, pero no sé qué siente sobre mí". Pero a veces, en tal momento, el otro hace algo que les hace pensar "Quizá le gusto realmente", y ese es un momento tan feliz".