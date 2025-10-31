edición general
Rumania, entre la resignación y el miedo tras el anuncio de la reducción de tropas estadounidenses

El Gobierno quita hierro a la orden de Trump, pero expertos y analistas creen que el gesto hará que Putin se sienta más fuerte.

alcama #1 alcama
A mi me habian dicho en Meneame que Rumania añoraba el comunismo y las injerencias de Moscú , así que no entiendo esta noticia
#8 tierramar
Ojala retiraran sus tropas y ejercito de España también, no caerá esa breva!
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Los rumanos todavía se acuerdan de la Operación Urano. :-D
azathothruna #3 azathothruna
El hijo de putin tendria el cerebro del zanahorio si hace otra cagada especial
#2 j-light
Pfffff
meneantepromedio #7 meneantepromedio
¿llegaron los mamapollas de Putin al envío?
Machakasaurio #4 Machakasaurio
quien te lo había dicho, mr.Falacia del Hombre de Paja?
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#4 le han dicho otras cosas, bastantes más feas relacionadas con la salud mental, la familia y sus muertos, lo que aquí comenta es otra fantasía animada que tiene cuando sus amos le dejan dormir.
