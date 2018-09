Ruido, idiosincrasia y agresión

Vivo en uno de los países más ruidosos del mundo y, por increíble que parezca, todavía hay quienes piensan que el nivel anormal de ruido que soportamos no sólo es tolerable sino que es una expresión natural de nuestra alegre manera de vivir, cuando lo que realmente refleja es, simple y llanamente, una falta asombrosa de todo tipo de educación. Muchos de mis compatriotas no soportan el silencio –les entristece, les aburre– y, como los niños, carecen de toda capacidad para entretenerse que no implique ruido, lucecitas y otros estímulos primarios.