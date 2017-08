De rugby, geopolítica y otros asuntos

Aunque nosotros no lo conozcamos o no lo entendamos, hay millones de personas en otros lugares del mundo que se paralizan cada vez que su equipo sale a la cancha. Sí, en muchos lugares no se emocionan con Ronaldo o Messi sino con Lomu o Havana. El rugby para ellos es más que un juego, es más que un deporte… es casi una religión y la forma como se defiende no sólo la bandera sino el país. Y claro, si el rival nos ha invadido, bombardeado o agredido, pues la defensa de la bandera nacional en el campo de juego se convierte en un asunto de estado.