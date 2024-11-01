edición general
Rufián se queda solo tanto dentro como fuera de ERC

Rufián se queda solo tanto dentro como fuera de ERC

El frente de izquierdas que impulsa choca con el rechazo de otras fuerzas y con la desautorización de su propio partido

Moixa #4 Moixa
Ahora me voy a creer lo que diga la razón
Kantinero #11 Kantinero
#5 Lo mismo que al que reside en España el de Argentina?
Findeton #17 Findeton
#11 No sé, saludos desde Panamá.
Kantinero #20 Kantinero
#17 xD xD xD xD xD

No te lo crees ni tu, y para el caso la relación seguiría siendo la misma
Findeton #21 Findeton *
#20 Ries por fuera y lloras por dentro, saludos desde Panamá. Yo no cobro del estado español.
Kantinero #23 Kantinero
#21 Yo si desde hace tres meses, y muy bien para eso he pagado muchos impuestos, te levantas a las 5 de la mañana para postear en MNM xD xD xD xD
Findeton #26 Findeton
#23 Me despierto temprano, si.
YeahYa #24 YeahYa
#21 a ti quien te va a pagar. Está claro que tienes 15 años o por ahí. Y por mucho que lo intentes esconder se ve a leguas.
Findeton #25 Findeton
#24 Entiendo, mi cuenta es de 2006 pero tengo 15 años :shit:
YeahYa #9 YeahYa *
#5 No sé, igual que a todo el mundo le importa el Gobierno de un país vecino, porque influye. Pero si es el Gobierno del país del que te quieres salir y te la suda, eres sencillamente tonto o irresponsable.

Edit: Y con el 'eres' no me refiero a ti.
Findeton #19 Findeton
#9 ¿Pero Rufián por qué quiere vivir en la capital de España, cobrar salario de España y le interesa votar cosas sobre España... y luego se llama catalanista?
YeahYa #22 YeahYa
#19 No sabes qué es el catalanismo así que no te discutiré algo que podrías buscar por Google. Si prefieres vivir en tu mundo de preguntas de listillo, allá tú.
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Se podria montar su propio partido y pillar escaño
aggelos #7 aggelos
#2 un errejón en toda regla xD
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
#7 y un Yolanda también.
aggelos #15 aggelos
#10 ups, hay alguien que no le gusta que los nombremos, se dedica a blanquear al PSOE, no me extraña xD
obmultimedia #18 obmultimedia
#10 y llamarlo "Multiplicar".



Lo se, tengo que rentabilizar el meme  media
YeahYa #1 YeahYa
Tenemos lo que nos merecemos por estar mandados por incompetentes que solo piensan en sillas y en provincianismo, en una época donde nada de eso importa porque la tecnología está arrasando con cualquier barrera física.
Findeton #5 Findeton
#1 Digo yo, ¿qué le importa a un catalanista el gobierno de Ejpaña?
porquiño #13 porquiño
#5 pues el 3%
Alakrán_ #6 Alakrán_
#1 Es sencillo, a ERC no le interesa estar en ninguna coalición, ellos concentran el voto en pocas provincias, y luego con autonomía se pueden unir a quien sea.
La coalición le aporta poco, y puede ser que les resten más de lo que les suma.
ERC es un partido independentista con votantes independentistas ¿Que pinta en una coalición del país del que se quiere separar?
YeahYa #8 YeahYa *
#6 ERC no es Junts ni AC, y por tanto sus votantes no son los mismos. ERC viene de una tradición republicana, antifascista, además de independentista. Y una muestra de ello es que se haya estado votando como portavoz en Madrid a Rufián, un personaje que representa la Catalunya que se denominaba 'charnega', y no una figura catalanista pura y con 8 apellidos.

Y es más, creo que en el votante de ERC puede existir mucha simpatia hacia figuras como Oskar Matute.

Pero vamos, es mi opinión, como cualquier otra.
Alakrán_ #12 Alakrán_
#8 Yo puedo tener simpatías por ese señor, pero ERC igual que Bildu, tienen sus votos concentrados en unas provincias, y parte de sus votantes históricos pueden ser reacios a una gran coalición española.

Y es más, creo que en el votante de ERC puede existir mucha simpatia hacia figuras como Oskar Matute.
YeahYa #14 YeahYa
#12 Puedes tener razón, pero a nivel táctico a mi me parece inteligente concentrar el poder territorial contra Madrid, porque se suman muchos más millones de personas a una misma idea.

Obviamente se renuncia a parte de la identidad personal con una candidatura así, pero a nivel táctico, se necesita mucha fuerza para pelear con la derecha mesetaria y la España una, grande y libre.
obmultimedia #16 obmultimedia
#6 ERC es la izquierda catalana, yo les he votado en varias ocasiones y no soy independentista.
#3 DonBoton
Ande yo caliente, ríase la gente

Mientras que pille poltrona, a este le da igual 8 que 80
