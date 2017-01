Rufián en Forocoches: "Rivera ni me habla, como en 'El sexto sentido"

Le ha tocado explicar así porque asoció a Forocoches con el partido de Albert Rivera. Su explicación no puede considerarse una disculpa: Rufián se refiere a la nebulosa noticia que rondó por aquél entonces del proyecto de organizar un partido político con los valores en boga de los foreros. "A tenor de los comentarios homófobos, machistas y neoliberales en esto foro, entendí que ibais a ser una escisión de C´s". No obstante, aclara que "me sabe mal, sólo lo hice una vez".