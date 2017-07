Rufián ataca a Ada Colau: "La resolución de los comuns es como el perro del hortelano"

"La resolución de los comuns es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer". Así de claro lo ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en una entrevista en RAC1 en que ha admitido que "a estas alturas" ya no "le interesa lo que piensen los de Catalunya en Comú". Rufián se refiere a la resolución que salió de la reunión de ayer de la coordinadora nacional de los comuns donde se decidió entender el 1-O como una "movilización" y no como un referéndum.