Rudy Giuliani se ofrece en cameo por $199 por video [ENG]

El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, está al parecer casi en la quiebra, pero aparentemente espera evitar la casa de los pobres grabando vídeos personales para el sitio web Cameo. Aunque se dice que Trump aceptó pagar a su abogado 20.000 dólares al día, parece que el ex presidente ha cambiado de opinión ya que Giuliani no ha podido anular la elección. Giuliani, sin embargo, ha decidido acudir a Cameo, un servicio que permite a la gente normal pagar a los famosos para que graben mensajes personales de su elección.