En Rubí se ha anunciado un traslado de un grupo de menores no acompañados, al antiguo hotel Terranova que se encuentra en el barrio de Can Rosés, los vecinos se enteraron del traslado de forma extraoficial. Eso generó mucho malestar y desinformación. La mayoría del vecindario de Can Rosés está en contra de que se abra este centro de menores, en cambio, un pequeño porcentaje de vecinos está a favor.