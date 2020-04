RTVE contesta a Mediaset por la polémica de “50 sombras más oscuras”: “Han tenido un año entero para emitirla”

El fin de los derechos de Mediaset sobre la película 50 sombras más oscuras y el inicio de los de RTVE ha provocado una pequeña disputa entre ambos grupos. "Mediaset ha tenido un año entero de derechos para emitir la película. Si no la han emitido es porque no han querido o porque han hecho una gestión de su stock en la que no han tenido en cuenta su contrato para la emisión de 50 sombras más oscuras", añadió. "RTVE tiene ahora los derechos y los va a utilizar, como haría cualquier empresa".