Roy Galán tiene algo que contarte

De pequeño yo era carne de acoso. Estaba gordo, tenía pluma, era empollón y bastante torpe, mi familia no era tradicional y mi madre estaba visiblemente enferma. Todo aquello que hace que el resto te tenga pánico. Porque si no eres como ellos pero eres feliz entonces estás cuestionando su propia felicidad. ¿Cómo va a estar bien si es todo lo que yo no soy? La infancia es un campo de batalla en el que no hay cuerpos sino espejos. No hay piel sino reflejos. Y lo que queremos es atravesar ese campo de la mano, sentirnos protegidos y a salvo.