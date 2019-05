Roxana, la italiana políglota que murió entre llamas en Ibiza encadenada por su maltratador

Rossana Venturini (1979, Italia) no pudo hacer nada por salvar su vida, cuando el edificio okupado en el que vivía, en Es Viver (Ibiza), fue pasto de las llamas del pasado lunes. No podía correr, ni siquiera moverse. Su pareja le había dejado encadenada a una silla, encerrada en su habitación, en su propia casa, sin más opción que esperar a que regresase y le liberase de un maltrato que llevaba soportando durante más de tres años de relación, pero su maltratador no volvió.