El rostro humanitario del imperialismo son las vacunas de Bill Gates para el Tercer Mundo

Bill Gates no sólo ha introducido su sistema operativo Windows en casi todos los ordenadores del mundo, sino que hasta los teclados de esos ordenadores tienen una tecla con el anagrama de Windows, por más que la inmensa mayoría de los usuarios no sepamos su función. Es una proeza de la ingeniería moderna. Gates es otro de los personajes execrables del mundo en que vivimos. Pasa el tiempo concediendo entrevistas, en las que -como buen tarado- no se cansa de predicar el malthusianismo, el santo y seña de las seudociencias modernas.