Rosendo despedirá el año con un concierto gratuito en Vallecas

El músico Rosendo Mercado ofrecerá un concierto especial de despedida el próximo 31 de diciembre en el Estadio del Rayo Vallecano, en Vallecas, según han confirmado fuentes cercanas a la organización este 28 de diciembre. El concierto, que será gratuito hasta completar aforo, se plantea como un homenaje al barrio y a la trayectoria de uno de los músicos más ligados a la historia cultural y social de Vallecas. El evento arrancará a última hora de la tarde y servirá como antesala musical a la despedida del año.

