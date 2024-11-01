Rosa Postigo, madre de 18 hijos: "Hacemos una compra mensual de 600€, 1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y productos de marca blanca"

Rosa Pich-Aguilera y José María Postigo tenían 16 y 14 hermanos respectivamente. Siempre tuvieron el objetivo de formar su propia familia numerosa, que siguiera el relevo generacional de la de ambos, un sueño que consiguieron alcanzar a pesar de las dificultades que podría implicar la gestión de una familia tan grande. Rosa, actualmente viuda, comentó que para que no cunda el caos, lo vital es no ser demasiado exigentes.
Entre 16 personas es 1,20€ para comer al día. Eso no es no ser demasiado exigentes ni "tiquismiquis" eso es pobreza extrema y vivir de la mendicidad, es IMPOSIBLE. Pero vamos que canta a familia del opus que no veas, no me creo absolutamente nada de esta gente ni nada del artículo.
A 50cts la barra, son 6e/dia x 30 dias = 180€ mensuales en pan. Y en total gastan 600?
Porque aunque compraran en almacenes al por mayor, lo más barato y considerando las unidades que dicen; no alcanza en una dieta mínimamente normal. Ni aunque sea la dieta a base de harinas, sopas, pucheros y guisos con base en… » ver todo el comentario
Esos 600€ mensuales apenas dan para desayunar.
Por el lado bueno, a 200 euros por cabeza dara para una buena residencia.
Al tiempo...