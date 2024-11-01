Rosa Postigo, madre de 18 hijos: "Hacemos una compra mensual de 600€, 1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y productos de marca blanca"

Rosa Pich-Aguilera y José María Postigo tenían 16 y 14 hermanos respectivamente. Siempre tuvieron el objetivo de formar su propia familia numerosa, que siguiera el relevo generacional de la de ambos, un sueño que consiguieron alcanzar a pesar de las dificultades que podría implicar la gestión de una familia tan grande. Rosa, actualmente viuda, comentó que para que no cunda el caos, lo vital es no ser demasiado exigentes.