Rosa Postigo, madre de 18 hijos: "Hacemos una compra mensual de 600€, 1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y productos de marca blanca"

Rosa Pich-Aguilera y José María Postigo tenían 16 y 14 hermanos respectivamente. Siempre tuvieron el objetivo de formar su propia familia numerosa, que siguiera el relevo generacional de la de ambos, un sueño que consiguieron alcanzar a pesar de las dificultades que podría implicar la gestión de una familia tan grande. Rosa, actualmente viuda, comentó que para que no cunda el caos, lo vital es no ser demasiado exigentes.

FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Al respecto, los Pich-Postigo optaban por hacer la compra online, la cual les suponía un gasto total de 600 € mensuales en comida, incluyendo 7 docenas de huevos, 1.300 galletas, 240 litros de leche y productos de marca blanca.

Entre 16 personas es 1,20€ para comer al día. Eso no es no ser demasiado exigentes ni "tiquismiquis" eso es pobreza extrema y vivir de la mendicidad, es IMPOSIBLE. Pero vamos que canta a familia del opus que no veas, no me creo absolutamente nada de esta gente ni nada del artículo.
9 K 125
Dragstat #4 Dragstat
#2 la idea es que los jóvenes no puedan usar la excusa de la economía, no lo piensen mucho y se lancen a tener muchos niños. Les estás jodiendo el invento haciendo las cuentas.
0 K 20
#5 sarri
#2 gastaban unas 12 barras de pan al día

A 50cts la barra, son 6e/dia x 30 dias = 180€ mensuales en pan. Y en total gastan 600? xD xD xD
2 K 32
#13 ddomingo
#5 O tenían una dieta basada en pan con leche o no salen las cuentas.
0 K 9
tusitala #9 tusitala *
#2 o rezar alimenta o no me salen Las cuentas. 84 huevos en treinta días sale a menos de tres huevos al día para las 20 personas.
0 K 10
#10 silzul
#2 El problema es creerse las cifras que dan de sus gastos y encima no considerar sus posibles ingresos para mantener a tanta gente. Además eso sin contar con las posibles ayudas sociales de bancos de alimentos/Cáritas o de la caridad de su congregación religiosa.

Porque aunque compraran en almacenes al por mayor, lo más barato y considerando las unidades que dicen; no alcanza en una dieta mínimamente normal. Ni aunque sea la dieta a base de harinas, sopas, pucheros y guisos con base en…   » ver todo el comentario
1 K 10
IrMaNDiÑo #3 IrMaNDiÑo
240 litros de leche ya son 200€ y aún no hemos comprado ni el azúcar ni el café para el desayuno.
Esos 600€ mensuales apenas dan para desayunar.
1 K 23
mmlv #7 mmlv
Como a todos nos diera por reprucirnos como conejos el mundo sería aún más insostenible de lo que ya es, vaya panda de egoístas irresponsables
0 K 19
autonomator #11 autonomator
Ay señora Rosa Postigo, la tendrán en un púlpito...
0 K 16
Asimismov #8 Asimismov
#0 L. adecarboxylata te acabo de leer en un comentario sobre la C.auris y me tienes en un sin vivir.
0 K 12
#6 DenisseJoel
En 8 generaciones pueden sustituir al 99% de los habitantes del planeta.
0 K 11
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
Y terminaran en una residencia porque ningun hijo/a querra cuidarles.

Por el lado bueno, a 200 euros por cabeza dara para una buena residencia.

Al tiempo...
0 K 11

