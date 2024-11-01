edición general
Ropa interior inteligente: la ciencia de escuchar tus pedos para mejorar tu salud

Una publicacion muestra la construccion de un accesorio wearable para medir el hidrogeno de los pedos, y asi estudiar los efectos de ciertas comidas en tu intestino. La historia lo menciona como crear ropa interior inteligente, pero es un sensor que se coloca en la ropa con una clavija y la puedes ir cambiando cada dia. Tambien menciona la posibilidad de crear aplicaciones que puedan dar avances del estado de tu intestino para tomar decisiones sobre las proximas comidas.

#1 rafeame
La gama premium está diseñada para resisir la atmósfera de Venus, pero para algunos ni esos valen.
taSanás #2 taSanás
Esta noticia ya huele...
#3 poseso *
Muy importante que tenga IA para lo que sea y que la información vaya a la nube junto con un montón de datos personales irrelevantes para el propósito del eGallumbo.
makinavaja #4 makinavaja
Estudia para ser científico, decían.... :-D :-D
#5 Rixx
Gayumbos con camuflaje desértico, sismógrafo y anemómetro. xD
