Ropa interior inteligente: la ciencia de escuchar tus pedos para mejorar tu salud

Una publicacion muestra la construccion de un accesorio wearable para medir el hidrogeno de los pedos, y asi estudiar los efectos de ciertas comidas en tu intestino. La historia lo menciona como crear ropa interior inteligente, pero es un sensor que se coloca en la ropa con una clavija y la puedes ir cambiando cada dia. Tambien menciona la posibilidad de crear aplicaciones que puedan dar avances del estado de tu intestino para tomar decisiones sobre las proximas comidas.