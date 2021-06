Ronnie Wood antes de The Rolling Stones (y el subvalorado disco en que debutó con la banda)

El guitarrista cumple hoy 74 años convertido en símbolo de la etapa más adulta de The Rolling Stones, capaz de darle dinamismo y solidez al sonido del conjunto, y cultivando un look que siempre pareció destinado a integrar las filas de los británicos. Pero su carrera no empezó al lado de Mick Jagger y Keith Richards en 1975. Y tampoco siguió sólo con ellos. Aquí, una rápida guía para disfrutar y escuchar de un inequívoco ícono del rock inglés.