Roni Kaplan: bombas de racimo iraníes sobre el centro de Israel

Roni Kaplan: bombas de racimo iraníes sobre el centro de Israel  

Dayana Bermúdez dialogó con Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien reporta el impacto de misiles iraníes en zonas civiles densamente pobladas. Se describen los daños causados por fragmentos de bombas racimo, que al dispersarse generan múltiples explosiones pequeñas, afectando directamente a la población civil. El ataque provocó víctimas fatales y heridos graves, evidenciando un presunto crimen de guerra por parte de Irán al atacar áreas civiles. A pesar del peligro, la población sigue realizando sus actividades...

#1 Cuchifrito
"El ataque provocó víctimas fatales y heridos graves, evidenciando un presunto crimen de guerra por parte de Irán al atacar áreas civiles"
Se queda uno sin palabras
24 K 267
Iruñakis #3 Iruñakis
#1 echemos en la balanza los supuestos crímenes de guerra de ambos países y condenemos de la misma manera a cada uno, sería interesante ver los crímenes de guerra perpetrados por cada uno.
9 K 131
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#3 si nos ponemos exquisitos ahora o con Rusia para juzgar los crímenes que llevan a sus espaldas en estos conflictos recientes, Israel saturaría los tribunales solo con lo que ha hecho en Líbano y Gaza en los últimos años antes de Ucrania o Iran.

Y con esto no digo que no se tenga que juzgar a unos sí y a otros no.

A TODOS
2 K 38
#27 NeuronaSur
#3 Ni uno bueno. En las guerras solo hay malos y peores. Y daños colaterales a los ambos de las suda.
0 K 9
#4 Alcalino
#1 Peter Hegseth, actual director del Pentágono, dijo que en esta guerra, se acabaron las reglas y las buenas maneras, que no iban a tratar de evitar daños colaterales, y que iban a hacer una "guerra de máximos".

Y he visto algún que otro video, que puder ser IA, o puede que no... con los israelies haciendo "carpet bombing" en teheran.

Así que... ellos se lo guisan, ellos se lo comen,
7 K 83
#8 Toponotomalasuerte
#4 te dejas el fósforo blanco el año pasado en Líbano y gaza.
10 K 127
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#8 y el anterior
3 K 58
#25 eipoc
#8 y el agente naranja que han esparcido sobre tierra libanesa.
0 K 10
rafaLin #29 rafaLin
#25 Creo que era herbicida glifosato
0 K 11
rafaLin #28 rafaLin
#8 Ayer mismo tiraron fósforo blanco en Líbano
0 K 11
Noeschachi #20 Noeschachi
#4 Como dijo otro repeinao de la FOX de los 30… Totaler Krieg – Kürzester Krieg. Sale bien siempre
0 K 12
MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
#1 para los sionistas, los palestinos no son civiles. Y si, se queda uno sin palabras.
7 K 74
#7 yukatan
#1 controlar el relato.... sus acólicos se lo creen, es lo que importa
1 K 13
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#1 sobre todo por la comparación...
0 K 9
#17 Suleiman
#1 Hablo de putas la tacones.
0 K 12
Suigetsu #18 Suigetsu
#1 Si para ti todo lo que no sea judío es un subhumano pues sí, que mueran tus civiles es un crimen de guerra. Los demás civiles les da bastante igual.
0 K 11
Supercinexin #2 Supercinexin
Mentira todo.
8 K 101
#6 Alcalino
VALE, he visto el video, eso NO son bombas de racimo.

Eso son MUCHOS misiles viniendo juntitos.

Una bomba de racimo es un solo misil que al explotar, esparce un montón de bombas pequeñitas.
6 K 88
#13 veratus_62d669b4227f8
Israel.no ha firmado el acuerdo contra el uso de bombass de racimo,.la zo millones en el libano...ahora vienen lloriqueando los muy cobardes....Creo que van a levantar poca piedad lleva demasiado tiempo jodiendo a todos como para dar pena. El 90% de los israelies apoyan esta nueva agresion....que se jodan.
5 K 63
#11 PerritaPiloto
Igualito que cuando Israel asesinó a todos los líderes iraníes que estaban reunidos y a todo el persona civil que se encontraba en el mismo edificio con 30 misiles.
4 K 56
pitercio #16 pitercio
Esta noche vienen los misiles gordos, ha avisado el consejo barbudo. Los guardias revolucionados han dicho que "aumentarán sus operaciones con drones en un 20 por ciento con efecto inmediato y duplicarán su despliegue de misiles pesados y estratégicos, lo que representa un aumento del 100 por ciento en su capacidad de ataque de largo alcance más poderosa".
2 K 40
#26 eipoc
#16 misiles de una tonelada y no van a parar.
0 K 10
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Espero que no haya muerto ningún inocente.
1 K 31
Solinvictus #22 Solinvictus
#12 no creo.
0 K 6
#19 JanSolo
Esto es casi tan mentira como lo del misil contra Turquía, pero ya está Macron y toda la prensa de derechas dándole pábulo.
1 K 25
#14 perej
Tiene la credibilidad de un Trump cualquiera.
1 K 20
Solinvictus #21 Solinvictus
Lo de atacar escuelas mejor no se comenta.
1 K 17
#30 MenéameApesta
No le caerá al puto Roni Kaplan un misil en la cabeza.
0 K 12
Black_Txipiron #32 Black_Txipiron
A ver, que se aclaren, o Israel está parando todos los ataques o tiene muertos y heridos. Pero alardear de una cosa y llorar por la otra no se puede al mismo tiempo
0 K 10
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Cifras oficiales?
0 K 9
oceanon3d #24 oceanon3d
Este rata peluda tiene toda la pinta de esos pederastas de América Latina que buscaron refugio en el gran Sion.
0 K 8

