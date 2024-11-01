Roni Kaplan: bombas de racimo iraníes sobre el centro de Israel  

Dayana Bermúdez dialogó con Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien reporta el impacto de misiles iraníes en zonas civiles densamente pobladas. Se describen los daños causados por fragmentos de bombas racimo, que al dispersarse generan múltiples explosiones pequeñas, afectando directamente a la población civil. El ataque provocó víctimas fatales y heridos graves, evidenciando un presunto crimen de guerra por parte de Irán al atacar áreas civiles. A pesar del peligro, la población sigue realizando sus actividades...
Se queda uno sin palabras
Y con esto no digo que no se tenga que juzgar a unos sí y a otros no.
A TODOS
Y he visto algún que otro video, que puder ser IA, o puede que no... con los israelies haciendo "carpet bombing" en teheran.
Así que... ellos se lo guisan, ellos se lo comen,
Eso son MUCHOS misiles viniendo juntitos.
Una bomba de racimo es un solo misil que al explotar, esparce un montón de bombas pequeñitas.