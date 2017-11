Ronan Farrow, hablo sobre su investigación que dejo al descubierto a Harvey Weinstein

"El ataque sexual fue un problema que afectó a mi familia", le dijo Farrow a Colbert (el animador del programa de televisión Late Show) cuando hablaba sobre su investigación a Harvey Weinstein. Ronan Farrow se enfrentó a algunas preguntas difíciles sobre el supuesto abuso sexual de su padre, Woody Allen, en el programa de televisión "The Late Show" la noche del viernes, donde también contó la historia de Harvey Weinstein que escribió para The New Yorker.