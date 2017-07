Romeo y Julieta se llaman Ramón y Hortensia y son indígenas

Él es cora. Ella, huichola. Él se llama Ramón y ella Hortensia. Un río separa sus pueblos, pero también sus culturas, sus creencias y sus lenguas. Les diferencia, o eso creen, y hace recelar aunque no lleguen a ser enemigos acérrimos. Ella huye de un marido que la maltrata por no quedarse embarazada. Él es un joven que no quiere plegarse a las convenciones de su pueblo y el matrimonio-que-le-toca. Y ese balcón convertido en río que les separa es el que les une.