Romeo y Julieta: Una conocida feminista está siendo hostigada por salir con un youtuber “anti-SJW”

Como en la obra de Shakespeare: Romeo y Julieta, La famosa feminista Laci Green y el igualmente popular "anti-SJW" YouTuber Chris Ray Gun están saliendo. Pero no todo es felicidad en el paraíso. Las feministas y los miembros de la comunidad “SJW” no se han tomado bien la relación, declarando la relación de Green como una traición al movimiento. Después de todo, ella está saliendo con el hombre que creó el video "Ain’t No Rest for the Triggered", burlándose de los “SJW”. Lo que le ha valido una campaña de insultos y acoso.