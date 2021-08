El 'Romeo' debe llegar: el problema del helicóptero antisubmarino en España

La Armada española no pasa por sus mejores momentos. No cabe duda. De sus varios problemas, quizás el más difícil de solucionar sea la necesidad de reemplazar en el momento actual buena parte de material clave. La situación en el componente aéreo es crítica. Al Harrier le quedan no más de 9 años de vida y los helicópteros antisubmarinos, los SH-60B, se están agotando poco a poco sin que el que se suponía iba a ser su relevo, el NH-90, siquiera tenga fecha de llegada. Es por este motivo que la adquisición de varias unidades del helicóptero norte