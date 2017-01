Romance y autismo

Alguien me pasó un artículo de The Atlantic, cuyo título en español sería “Citas en el espectro autista” y se refería a las citas románticas. Enseguida me llamó la atención porque era algo en lo que nunca me había detenido a pensar, yo asumía que no era un aspecto de la vida al que ellos le dieran mucha importancia. Después de terminar el artículo me di cuenta que estaba muy equivocada. Ellos están muy interesados en las relaciones amorosas, pero sus dificultades sociales, entre otras, no se las hacen muy fáciles.