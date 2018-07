Roma, la ciudad que nunca dejará de ser eterna  

Roma es conocida como la Ciudad Eterna, y no es de extrañar, ya que con el paso de los siglos es una ciudad que no ha perdido su encanto clásico. Para unos los viajes a Roma tienen un sentido cristiano y para otros un atractivo histórico. En Roma muchos monumentos, como el Coliseo o Foro romano, siguen todavía mostrando el pasado glorioso de una civilización, que aun no siendo la cuna de la civilización, fue, es y será uno de los grandes pilares que sostienen sus raíces hasta el fin de nuestros días.