El Rol vuelve a estar de moda en España, tras Stranger things, y crean cajas de inicio para jugadores novatos

¿Alguna vez se preguntaron qué es lo que estaban jugando Will, Mike, Dustin y Lucas en los primeros minutos de Stranger Things? En este artículo les comparto cómo la serie de Netflix me llevo a conocer los juegos de rol. Hace ya alrededor de un año, comencé a ver en las redes sociales varios memes en forma de GIF, seguramente ustedes también los vieron. Una pared con una ouija y luces de navidad para seleccionar las letras. Habían algunos bastante entretenidos, pero ése no es el punto aquí.