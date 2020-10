El rol de la paternidad en los videojuegos y su camino hacia la masculinidad positiva  

Les comparto este videoensayo (en inglés) que me pareció muy interesante. ¿Qué dicen sobre la paternidad dos de los viedeojuegos más interesantes de la generación de consolas que termina este año? Se revisa el caso de Witcher 3 y The Last of Us y cómo es que la narrativa de ambos, así como su carácter interactivo, explora el la paternidad y las prácticas tóxicas y positivas asociadas a lo masculino, y el efecto que tienen las mismas en los hijos. Un tema ciertamente pertinente dado que son medios en cuya audiencia predominan varones.