Rojipardo es un insulto posmoderno. Con José Julio (Discrepantes)  

El fascismo rojo o rojipardismo es un término usado a partir de 1922 que equipara al estalinismo, maoísmo, y otras variantes del marxismo–leninismo con el fascismo. Acusaciones a los dirigentes de la Unión Soviética durante la era de Stalin de que actuaban como "fascistas rojos" fueron generalmente emitidas por anarquistas, la izquierda comunista, socialdemócratas y otros socialistas democráticos, así como por liberales y por círculos de la derecha.
"Fascismo rojo" se empleó para definir a regímenes como el estalinista y tiene más que ver con sus políticas represivas que con sus fundamentos ideológicos. El "rojipardismo", un concepto mucho más moderno, se aplica a movimentos posteriores a la Guerra Fría que aúnan ideológicamente valores del marxismo y el fascismo, como pueden ser los nazbols rusos o, sin ir más lejos, el Frente Obrero.
Es decir, los fascistas rojos se evidencian en el ejercicio del poder, los rojipardos ya vienen así de casa.
¿Qué hay de malo en reconocer lo que se es?
No entiendo la manía que tienen algunos de molestarse cuando les llaman fachas o rojipardos. No conozco a nadie con ideas anarquistas o comunistas que se avergüencen de ello, ni a uno solo.
¡Hay que mirarse al espejo y reconocerse!
Estos dos ya lo van pillando.