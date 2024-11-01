Rojipardo es un insulto posmoderno. Con José Julio (Discrepantes)  

El fascismo rojo o rojipardismo es un término usado a partir de 1922 que equipara al estalinismo, maoísmo, y otras variantes del marxismo–leninismo con el fascismo. Acusaciones a los dirigentes de la Unión Soviética durante la era de Stalin de que actuaban como "fascistas rojos" fueron generalmente emitidas por anarquistas, la izquierda comunista, socialdemócratas y otros socialistas democráticos, así como por liberales y por círculos de la derecha.