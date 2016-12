Rogue One: A Star Wars Story detrás de las camaras

1 meneos 9 clics

Curiosidades varias: El supervisor de los efectos visuales en la denominada "Trilogía de precuelas de Star Wars" (realizadas entre 1999 y 2005) fue quien lanzó la idea de realizar el film de Rogue One, diez años antes de que comenzara su producción. Se trata de la primera película de la saga cuya música no está compuesta por John Williams. El actor que puso voz al Darth Vader original (en la trilogía original), también es la voz del personaje en "Rogue One: A Star Wars Story".