Rodríguez Zapatero insta al Frente Polisario a «abandonar sus sueños y utopías destructivas»

Zapatero en un foro telemático pro marroquí, se pronunció claramente por un «arreglo» entre el Polisario y la Monarquía marroquí, que conduzca a a la soberanía del país ocupante.La intervención de Zapatero no fue casual. Esta clara toma de postura por parte de Zapatero se produce justo cuando se celebra en el Consejo de Seguridad de la ONU una sesión para lograr que no salga nada de esa institución que pueda malograr las políticas marroquis. «la política, si no es realista, es otra cosa, tal vez un sueño o una utopía destructiva» dijo Zapatero