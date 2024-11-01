Rod Stewart elogia la visita del rey Carlos a Estados Unidos: "Pusiste en su sitio a esa rata" [ENG]  

El rey Carlos III de Inglaterra ha recibido una muestra de apoyo pública e inesperadamente sincera por parte de Rod Stewart, tras la visita de Estado del monarca a Estados Unidos. Mientras el icono musical de 81 años estrechaba la mano del Rey, le felicitó por el reciente viaje antes de añadir un comentario que provocó risas entre los presentes. “Permítame decirle que estuvo magnífico en América”, dijo Rod. “Puso en su sitio a esa pequeña rata.”