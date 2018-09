Los Robots Asesinos ya no son Ciencia Ficción y pueden ser una gran amenaza futura

El año pasado, más de 100 expertos en robótica e inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk, publicaron una carta abierta pidiendo que se impidiera el desarrollo de los denominados robots asesinos. Las armas autónomas letales supondrán “la tercera revolución bélica”, después de la pólvora y las armas nucleares y el gran problema no es la máquina si no la persona que la controla.... no son inmunes al hackeo y grupos terroristas podrían hacerse con este tipo de armamento para cometer atentados