Una robot sexual arrasa en Tinder: obtuvo 92 'Me gusta' en dos horas

A modo de experimento para el documental I want my sex machine, el cineasta estadounidense Jimmy Mehiel creó un perfil con imágenes de la robot en el que no se ocultaba que se trataba de un androide. "Hola, soy una robot sexualmente capaz, anatómicamente correcta, con la IA más avanzada disponible. Estoy en Tinder para averiguar si los chicos están interesados en mí", podía leerse en el perfil junto a tres fotografías reales de la atractiva máquina.