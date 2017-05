El robot avestruz que no necesita pensar para correr (ING)  

El robot avestruz, también conocido como Planar Eliptical Runner (PER), diseñado por el IHMC no necesita de una computadora para correr. De hecho, no necesita pensar en correr, su diseño mecánico se equilibra naturalmente gracias a su estabilidad dinámica incorporada. La ausencia de giroscopios y sensores representa un salto tecnológico. Cuando sus patas sienten resistencia, el motor añade más potencia de empuje, ajustando mecánicamente la pierna trasera para estabilizar el sprint. En español: goo.gl/qIBJtK