Hay muchas preguntas que deberían arrojar respuestas muy claras de sí o no, sin importar lo que digan los teóricos de la conspiración. Es el mundo plano? No se . ¿La luna está hecha de queso? No se . ¿El cambio climático es real? Sí . Desafortunadamente, al igual que las personas, a los robots a veces no les gusta dar respuestas afirmativas o negativas, incluso si el tema es una verdad científica que es muy difícil de negar. Uno de estos robots es Jibo.