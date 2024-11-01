El robo del Museo del Louvre [Humor gráfico]  

Vamos a comenzar por recordar la de Remy Cattelan (Que no cunda el pánico: el inspector Clouseau está sobre el caso...), dibujante que apoyó su visión del asunto del pasado lunes en una representación a imagen de la Mona Lisa del famoso policía interpretado por Peter Sellers. Sigue la tintinesca pieza de Laurent Salles que hace un guiño a una miniserie de cuatro capítulos estrenada en 1965: Belfegor, el fantasma del Louvre. Una producción basada en el clásico de la literatura popular Bélphegor escrito por Arthur Bernède en 1927.