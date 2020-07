El robo en el serrallo

El partido junior del gobierno feminista parece funcionar como un serrallo otomano. Desde el Me Too, ha habido ocasión de plantear reformas de género de la Constitución, de criticar al poder judicial y ponerle peros a la presunción de inocencia, de contar nombres femeninos en repartos de cine y consejos de administración, y hasta de echar a empujones de los festejos del Día de la Mujer a las mujeres de uno o dos partidos. De lo que no ha habido tiempo ha sido de analizar con perspectiva de género a Podemos y su proteccionismo.