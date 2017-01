Robin Hood pero al revés

¿A usted el Estado no le ha dado 2.600 millones de euros? Eso es porque no ocupa el lugar 13 entre las fortunas españolas según la clasificación de la revista Forbes. Florentino Pérez tiene ese puesto y ha conseguido que le den esos millones pagados entre todos nosotros. Como las extracciones petrolíferas, túneles de carreteras, autovías y desalinizadoras en las que se embarcaron sus empresas no han sido tan rentables como se esperaba, ha conseguido que el Estado, entre unas cosas y otras, le indemnice por esa cantidad.