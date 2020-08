Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', da positivo por coronavirus

Roberlo Leal ha dado positivo por coronavirus en sus vacaciones. El presentador ha dado la noticia este lunes a través de su cuenta de Twitter: "Os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis", ha escrito en la red social.