Robert A. Heinlein. Releyendo “Starship Troopers”

Por estos días, se cumplieron los treinta años de la desaparición de Robert Anson Heinlen (8 de mayo de 1988), esto me motivo a releer una de sus novelas de ciencia ficción emblemática, me refiero a “Starship Troopers”, publicada en 1959, aunque ya había salido por entrega en la prestigiosa revista norteamericana "The Magazine of Fantasy & Science Fiction", con el sugerente nombre de "Starship Soldier" (Soldado del Espacio) en 1958. Ganando el premio Hugo en 1960 a la mejor novela, cosa que sorprendió a muchos, incluido el propio autor.