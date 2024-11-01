Robert F. Kennedy Jr. desnudo: infidelidad, heroína, suicidio y el ‘demonio del deseo’

También el personaje de un hombre extremadamente autodestructivo que en algún momento de su vida acabó adicto al alcohol, la heroína y el sexo. Publicado el 14 de abril, el libro profundiza en el sorprendente ascenso al poder del heredero Kennedy y sus posteriores luchas personales, desde el profundo dolor causado por el temprano asesinato de su padre en 1968, hasta el peso de su legado familiar, su adicción a la heroína y su batalla con lo que él llama su “demonio del deseo”.