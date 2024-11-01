edición general
13 meneos
86 clics
Robert F. Kennedy Jr. desnudo: infidelidad, heroína, suicidio y el ‘demonio del deseo’

Robert F. Kennedy Jr. desnudo: infidelidad, heroína, suicidio y el ‘demonio del deseo’

También el personaje de un hombre extremadamente autodestructivo que en algún momento de su vida acabó adicto al alcohol, la heroína y el sexo. Publicado el 14 de abril, el libro profundiza en el sorprendente ascenso al poder del heredero Kennedy y sus posteriores luchas personales, desde el profundo dolor causado por el temprano asesinato de su padre en 1968, hasta el peso de su legado familiar, su adicción a la heroína y su batalla con lo que él llama su “demonio del deseo”.

| etiquetas: robert f. kennedy jr , sexo , drogas , heroína , mujer , divorcio , demonios
11 2 0 K 159 actualidad
6 comentarios
11 2 0 K 159 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Cuando digo que RFK Jr es un personaje incalificable, me estoy refiriendo a cosas como esta
7 K 112
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 lo de los cuervos mascota, el gusano en el cerebro, el oso muerto que dejó en Central Park por las risas, la decapitacion de la ballena con una motosierra, el congelador de animales muertos en su casa…

Lo dejamos para otro libro xD
6 K 95
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Esnifar coca del asiento de un retrete de manera habitual, y aún peor, contarlo en la tele.
2 K 46
themarquesito #5 themarquesito
#2 Eso lo meten en una serie, y el productor le dice al guionista que deje la coca. Por supuesto, el guionista le diría que la coca se la pasó RFK Jr, que es de fiar con esto de las drogas.
2 K 51
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan *
#1 Luego tenemos a un secretario de guerra al que echaron de su curro por estar borracho en antena y un "cubano" nacido en Florida con movidas de narcotráfico y...

Si es que al final lo más decente de esa purria es mi querida MTG. :troll:

Edit: Gazpacho police, láseres orbitales judíos. Diosito salve a MTG :hug:

Cc: #2
0 K 11
woody_alien #4 woody_alien
Entre el otro que es de color naranja y este que es bermellón tienen una élite multicolor.
1 K 22

menéame